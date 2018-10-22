Ocak, Kaymaklı’ya patladı

K-Pet Süper Ligin 5. haftasında Türk Ocağı, konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı gol yağmuruna tuttuğu maçta 6-0 mağlup etti.

23.dakikada Bello’nun Tonbara’yı ceza sahasında düşürmesinden kaynaklanan penaltıyı kullanan Akande takımını 1-0 öne geçirdi.

37.dakikada Tonbara’nın arka direğe yaptığı ortada kaleci Raif topu elinden kaçırınca Ahmet Coşkun farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 Ocak üstünlüğünde geçilirken

48.dakikada ceza alanı içerisine kadar taşıdığı topu ters köşeye plaseleyen Tonbara skoru 3-0’a getirdi.

74.dakikada Remzi ve 76.dakikada Akande ceza alanı dışından attıkları sert şutlarla Ocak bir anda skoru 5-0’a taşıdı.

78. dakikada ise Yakubu Malik yaklaşık 25 metreden kaleye yolladığı füze ile maçın sonucunu tayin eden golü attı ve Türk Ocağı, Kaymaklı karşısında 6-0’lık farklı skorla galip geldi.

Bu sonuçla ligde 3 hafta sonra kazanan Türk Ocağı ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 6 yaptı. Kaymaklı ise 3 puanda kaldı.

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