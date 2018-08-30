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Ocak Kampı galibiyetle noktaladı

Ocak Kampı galibiyetle noktaladı

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:35
Ocak Kampı galibiyetle noktaladı

Kartepe’de kamp’ta bulunan iki süper lig temsilcisi T.Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçını kazanan 3-2’lik T.ocağı oldu ve kampı tamamlayarak dün adaya döndü.

Süper lig temsilcileri T.Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçının ilk devresinde oyunun hemen başında Gönyeli’nin kazandığı korner atışında yapılan ortaya ceza alanı içinde son dokunan isim Talat oldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımında çok yorgun olduğu gözlerden kaçmazken maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-0 Gönyeli’nin üstünlüğünde son buldu. İkinci devrede as oyuncularını sahaya süren T.Ocağı, 2.devrenin hemen başında kazanılan frikik atşında topun başına Ahmet Can geçti ve harika vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Oyuna ağırlığını koyan T.Ocağı yabancı golcüsü Akande’nin art arda bulduğu 2 golle biranda skoru takımı lehine 3-1 yaptı. Maçın son bölümünde Gönyeli ani bir kontra atak’ta Osman ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-2 T.Ocağının üstünlüğünde son buldu.

Ocak Kampı Tamamladı

1 Haftalık İzmit Kartepe kampını dün sabah oynadığı Gönyeli maçı ile tamamlayan T.Ocağı, maçın ardından otel’den ayrıldı ve alış veriş merkezinde geçirdiği birkaç saatin ardından dün akşam adaya geri döndü. Teknik patron Hasan Topaloğlu yaptığı açıklamada kamp süresince 14 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaptıklarını, sporcularının gösterdiği özverili ve istekli çalışmasından son derece memnun olduğunu ifade etti. Takıma 2.5 gün izin verdiğini belirten Topaloğlu, Pazar Lefke ile yapacakları hazırlık maçı ile tekrar çaılşmalara başlayacaklarını söyledi.

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