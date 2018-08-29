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Ocak İzmirspor ile karşılaştı

Ocak İzmirspor ile karşılaştı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:57
Ocak İzmirspor ile karşılaştı

Kartepe kampı Perşembe günü sona erecek olan Türk Ocağı, ikinci hazırlık maçını da kaybetti

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

İzmit Kartepe’de sezon öncesi yurt dışı kampını sürdüren Süper lig temsilcisi Türk Ocağı, ikinci hazırlık karşılaşmasında İzmirspor ile yaptığı maçı 2-1 kaybetti. İlk devre rakibinin daha iyi noktada olduğu karşılaşmada, devreyi 2-0 yenik kapatan Türk Ocağı, ikinci devrede ise rakibi karşısında iyi bir görüntü sergiledi. Bilal ile golü bulan Türk Ocağı girdiği diğer pozisyonları gole çevirmeyince maçın sonunda sahadan yenik ayrılan taraf oldu. Dün sabah yaptığı idman sonrası günü hazırlık maçı ile kapatan Türk Ocağı, Kartepe kampına bugün yapacağı 3 idman ile devam edecek.

Topaloğlu: İstekli görüntüden memnunum

İzmirspor maçı sonrası değerlendirme yapan Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu, zorlu rakipleri karşısında özellikle ikinci devredeki oyun ve istekten menün olduğunu belirtti. Belli bölümlerde yorgunluk belirtilerinin ön plana çıktığını aktaran Hasan Topaloğlu, kalan kampın kısa dönemini en iyi şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

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