Ocak hazırlık maçında mağlup

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

İzmit – Kartepe kampının üçüncü gününü 1 idman 1’de hazırlık karşılaşması ile geride bırakan Türk Ocağı Kavacıkspor ile yaptığı karşılaşmayı 1-2 kaybetti. Sabah 07:30’da yaptığı idman sonrası dinlenmeye çekilen sarı-siyahlılar saat 16:00’da ise Kavacıkspor ile karşı karşıya geldi. İyi ve dirençli takımı karşısında bir çok net pozisyonu değerlendirmeyen Türk Ocağı rakibine boyun eğerken Türk Ocağı takımının tek golünü penaltıdan Mehmet Uçar kaydetti. 1 idman 1’de hazırlık maçı ile kampın üçüncü gününü geride bırakan Türk Ocağı bugün yapacağı 3 idman ile Kartepe kampına devam edecek.