O maçtan sonra maç verilmedi.

Görevini bıraktığını açıklayan üst klasman futbol hakemi Bünyamin Gezer, Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera’nın kırmızı kart gördüğü Kardemir Karabükspor-Galatasaray karşılaşmasından sonra kendisine maç verilmediğini belirterek, bunun, bırakma kararı almasında etkili olduğunu söyledi.



Bünyamin Gezer, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent’teki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 21 yıldır sürdürdüğü hakemliği, 6 sezon daha sürdürebilecekken bırakma kararı aldığını belirtti. Hakemliği bir jübile maçıyla bırakmayı hayal ettiğini, ancak bunun mümkün olmadığını dile getiren Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de maalesef hakemler üzerinde çok büyük baskılar var. Hakemler olarak bu baskılar karşısında kendimizi savunacak durumda hiçbir zaman olmadık, konuşamadık. Hislerimizi başkalarıyla paylaşamadık, açıklayamadık. Bunu yapacak kurum TFF ve Merkez Hakem Kurulu’ydu. Ancak görüyorum ki MHK bu dönemde hakemleri savunamayacak durumda. Hakemi koruyacak durumda değil. Bunu gördüğüm için bu kararı vermek durumunda kaldım. Üzüldüğüm bir başka konu da, bizler en başta TFF’nin hakemleriyiz. Ancak ben 4 aydır görevde olan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın telefonunu dahi bilmiyorum. Bir kez kendisini Silivri’deki toplantıda yaptığı 10 dakikalık konuşmada gördüm. Hakem her zaman kurumunu arkasında görmek ister. Sayın federasyon başkanımızın kızının düğünü oldu. Gazetelerden takip ettim. Üst düzey bir hakem olarak davetiye almadım. Alsaydım çok mutlu olacaktım, kendimi değerli hissedecektim."

Bir basın mensubunun, "Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçında Muslera’ya gösterdiğiniz kırmızı kart için tutuğunuz raporun değiştirildiği, bırakma kararını da bu nedenle aldığınız söyleniyor. Doğru mu?" şeklindeki sorusu üzerine Gezer, şöyle konuştu: "Maalesef bu konuda yazılanlar yanlış. Notum o maçta 8.2 değil, 8.5’dir. 8.2 iyi bir not değil ama 8.5 iyi bir nottur. Muslera’yı ciddi faulden dolayı attığım söylendi ama ben bariz gol şansından dolayı kırmızı kart gösterdim.



Raporuma da öyle yazdım. Kimse bana ’Raporunu değiştir’ demedi. Sayın MHK Başkanı televizyon programında bu pozisyon için ’gri pozisyon’ dedi. Yani sana göre, bana göre değişebilir bir pozisyon. Ancak UEFA, ’Tartışmalı pozisyonlarda hakeminizin yanında olun’ diyor. Seminerde, ’Bu pozisyon kırmızı kart’ demişti. Jaap Ullenberg, hakem gelişim müdürümüz aracılığıyla maçtan sonra mesaj attı ve bana teşekkür etti. ’Harika pozisyon’ bu pozisyonu örnek bir pozisyon olarak hakem gelişim seminerinde göstereceğiz’ dedi. Ancak o maçtan sonra 2 etap maç alamadım.



Başka arkadaşım hata yaptığında maç alıyor ama ben artık bunlara dayanacak durumda değilim. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Başarılıyı başarısızı ayıracağım diyen MHK, 8.5 olarak çok iyi not alan hakeme neden maç vermedi? Haksızlığa uğradığıma inanıyorum." Yardımcı hakem Tarık Ongun’un başına yabancı cisim isabet ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçına ilişkin aldığı karar konusunda ise Bünyamin Gezer, "Bugün olsa yine o maçı iptal etmem. Kural kitabında, ’Eğer taraftarlardan gelen cisimle hakem, yardımcı hakem, futbolcu, yönetici, teknik direktör yaralandıysa yaralanmanın ciddiyetine göre hakem müsabakaya devam eder ya da müsabakayı tatil eder’ diyor. Kararı hakemin takdirine bırakıyor. Tek bir cisim geldi. Hakem arkadaşım ’Ben maçı yönetecek durumda değilim’ deseydi, ben maçı tatil ederdim.



Ancak öyle bir şey olmadı" dedi.



TRT’den gelen futbol yorumculuğu teklifini değerlendireceğini belirten Bünyamin Gezer, "Ruh çağırmayacağım. Kimseye bel altından da vurmayacağım.



Bugüne kadar sahada gördüğümü çaldım, bundan sonra da gördüğümü yorumlayacağım" şeklinde konuştu.



39 yaşında düdüğünü bırakan Bünyamin Gezer, kendisine destek veren emniyet teşkilatı, ailesi ve Kahramanmaraş halkına teşekkür etti. Gezer, polislik görevini de bırakacağını ifade etti.