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O da Ayrıldı!

Tugay Kerimoğlu'nun yolu bir kez daha kulübüyle ayrılıyor

O da Ayrıldı!

Tugay Kerimoğlu'nun yolu bir kez daha kulübüyle ayrılıyor

26 Ekim 2011 Çarşamba 14:28
O da Ayrıldı!
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Eski kulübü Blackburn Rovers'la anlaşan G.Saray'ın sembol isimlerinden Tugay Kerimoğlu, yeniden Ada'ya dönüyor. Adnan Polat'ın G.Saray Futbol Akademisi'nin ve alt yapısının başına getirdiği Kerimoğlu, Frank Rijkaard'ın ayrılmasının ardından 70 bin lira ücretle Hagi'nin yardımcılığı görevini üstlenmişti. G.SARAY teknik heyeti değiştikten sonra Florya'da alt yapı direktörlüğü görevine Müfit Erkasap, yardımcılığına ise Fatih İbradi atandı.

YALNIZ GİTMİYOR
TUGAY Kerimoğlu'na ise maç analistliği görevi verildi. 20 bin lira aylıkla yeni sözleşme imzalayan Kerimoğlu, görev alanının daraltılması üzerine ayrılık kararı aldı. Premier League takımlarından Blackburn Rovers'ın yöneticileriyle iki kez görüştü ve alt yapıda çalışmak üzere anlaşmaya vardı. Kerimoğlu, Oktay Derelioğlu'nu da Ada'ya götürüp Blackburn Rovers'ta birlikte çalışacak.

TECRÜBESİ DE VAR
KERİMOĞLU, 2000 yılının ocak ayında Souness'ın çalıştırdığı İskoç Rangers'a, 2001-02 sezonunda da Blackburn'e transfer olmuştu. İngiliz kulübünde 2009'da jübile yaptıktan sonra Manchester City'de Mark Hughes'ün yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Son Güncelleme: 26.10.2011 14:28
Anahtar Kelimeler:
GsCimbomTugayKerimoglu
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