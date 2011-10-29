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Nuri Şahin uyarısı

Real Madrid Kulübü Doktoru Carlos Diez, sakatlıktan yeni çıkan Türk futbolcu Nuri Şahin’in, 2012 Avrupa....

Nuri Şahin uyarısı

Real Madrid Kulübü Doktoru Carlos Diez, sakatlıktan yeni çıkan Türk futbolcu Nuri Şahin’in, 2012 Avrupa....

29 Ekim 2011 Cumartesi 07:08
Nuri Şahin uyarısı
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Real Madrid Kulübü Doktoru Carlos Diez, sakatlıktan yeni çıkan Türk futbolcu Nuri Şahin’in, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda A Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan’la oynayacağı maçlarda forma giymesini istemiyor.

İspanyol spor gazeteleri As ve Marca’da yer alan haberlerde, Diez’in, Nuri’nin henüz hazır olmadığını düşündüğü ifade edildi. İspanyol basınının sorularını yanıtlayan Diez, “Nuri Şahin, Türkiye ile oynamaya başlarsa aceleci olur. Şahin’in yavaş yavaş antrenmanlara başlaması için bir hazırlık dönemine ihtiyacı var” dedi.

Carlos Diez, Nuri’nin tıbbi olarak sakatlıktan çıktığını, ancak fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla aynı düzeye gelebilmek için fizik-kondisyon çalışmalarına ihtiyacı olduğunu savundu. Her şeyin Nuri’nin vücudunun antrenmanlara nasıl karşılık vereceğine bağlı olduğunu kaydeden Diez, Türk futbolcunun uzun süredir oynamamasının ciddi bir handikap olduğunun altını çizdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da Nuri Şahin’in henüz tam hazır olmadığını belirterek, “Onu oynatmak riskli olur, ancak Hiddink istiyorsa Nuri’yi takımına seçebilir” dedi.

Son Güncelleme: 29.10.2011 07:08
Anahtar Kelimeler:
AvrupaMadridŞahin2012RealNuriŞampiyonası
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