Nurdan dünya 3.'sü

Kadınlar 48 kiloda podyuma çıkan Nurdan Karagöz, silkmede 103, koparmada 80 ve toplamda da 183 kilo ve tartı avantajıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıkan bayanlar 48 kilo sporcusu Nurdan Karagöz, silkmede ve toplamdaki kaldırışları ve tartı avantajıyla bronz madalya kazandı. Nurdan Karagöz, koparmada ilk hakkında 76, ikinci hakkında 80 kiloyu kaldırırken, son hakkında denediği 83 kiloda ise başarılı olamadı ve 80 kiloda kaldı.

Karagöz, silkmede ilk hakkında 101 kiloyu kaldırırken, ikinci hakkında ise 103 kiloyu kaldıramadı. Son hakkında 103 kiloyu kaldıran Nurdan Karagöz, tartı avantajıyla dünya 3'üncüsü oldu.

Toplamda 183 kiloya ulaşan Karagöz, Taylandlı ve Polonyalı rakiplerini tartı avantajıyla geride bırakarak bu kategoride bronz madalyanın sahibi oldu.