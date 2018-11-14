Norveçliler yine Kıbrıs’ı seçti

Tourplus (DMG Cyprus) tarafından her yıl ülkemize kamp yapmaya gelen RE VGS Akademi Futbol Takımı 3-10 Kasım tarihleri arasında yine adamızdaydı. Acapulco Otel’de konaklayan Norveç ekibi KKTC’de kaldıkları süre içerisinde Düzkaya ve Türk Ocağı U21 takımları ile birer de dostluk maçı yaptılar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Norveç’in RE VGS Akademi Futbol Takımı 3-10 Kasım tarihleri arasında yine ülkemizde 1 haftalık bir kamp dönemi geçirdi.

Tourplus (DMG Cyprus)’un organize edip 1 haftalık kamp programı çerçevesinde adamızda bulunan ve yaşları 17 ile 18 arasında değişen RE VGS Akademi futbol takımı oyuncuları Acapulco Otel tarafından misafir edildiler.

Hergün sabah saat 10.00-11.30 arası Düzkaya Spor Kulübü tesislerinde antrenman yapan akademi öğrencileri, öğlenleri de 14.30-16.00 saatleri arasında Acapulco workshop dersliklerinde spor eğitimine yönelik dersler konusunda eğitim gördüler.

Adamızda kaldıkları bir haftalık süre içerisinde ayrıca iki de hazırlık maçı yaptılar. 6 Kasım’da Düzkaya U21 takımı ile 7 Kasım’da da Türk Ocağı U21 takımları ile karşı karşıya gelen RE VGS Akademi futbol takımı Düzkaya’ya 3-2 kaybederken, Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup ettiler.