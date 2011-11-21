Necip ve Sabri Şoku

İnönü’de zaman zaman sertleşen derbi, Türk futbolunun iki başarılı ismi için için kötü noktalandı.

Mücadelede ‘şanssızlık’ ilk olarak Galatasaray’ın kapısını çaldı. Devre arasında Ayhan’ın yerine oyuna dahil olan Sabri Sarıoğlu, İsmail ile girdiği ikili mücadele sırasında sol dizinden sakatlandı.

Milli yıldızdan gelen haberler ‘iç açıcı’ değildi. İlk kontroller sonrası Sabri’nin iç yan bağlarında kopma meydana geldiği açıklandı. Aslan’ın kaptanı, 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Yani Cimbom’un ‘formda’ bir Sabri’ye kavuşması yaklaşık 2 ayı bulacak.

Derbide Sabri’nin ardından ‘kabusu’ yaşayan isim Beşiktaşlı Necip Uysal oldu. 60. dakikada oyuna giren genç yetenek sadece 6 dakika sahada kalabildi. Galatasaray ceza alanı içinde savunmadan dönen topa vurmak için hamle yapan Necip, Ujfalasi’nin darbesiyle yerde kaldı. Ayağında yarık meydana gelen ve derhal oyundan alınan oyuncuyla ilgili açıklama Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren’den geldi.

Düren, ayağında 5 santimetre eninde, 10 santimetre uzunluğunda bir yarılma meydana geldiğini belirterek, “Yarık, kemiğe kadar dayanıyor. Sahalara dönmesi birkaç haftayı, hatta 1 ayı bulabilir” dedi. Stattan çıkarıldıktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Necip’te kırık çıkmazken, ayağına 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Kartal’da Veli Kavlak’ın da arka adalesinde ödem meydana geldiği, gurbetçi oyuncunun Trabzon maçına yetişeceği ifade edildi.