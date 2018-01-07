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Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

07 Ocak 2018 Pazar 15:47
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
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Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu: Faiq Bolkiah

Leicester City genç takımında forma giyen Bruneili genç futbolcu Faiq Bolkiah, aile serveti ile iki dünya yıldızı Ronaldo ve Messi'yi geride bırakıyor. Henüz 1 dakika bile resmi maçlarda görev yapmamış olan Faiq Bolkiah, dudak uçuktan bir paranın sahibi...

“Dünyanın en zengin futbolcusu kimdir?” sorusuna hemen herkes Cristiano Ronaldo ya da Lionel Messi arasında gidip gelen cevaplar verir. Ancak Leicester City’nin genç takımında oynayan Faiq Bolkiah’in ismi kimsenin aklına gelmez. Bruneili genç futbolcu, yeşil sahalardan henüz iki dünya yıldızı kadar para kazanmasa da, aile serveti ile dünyadaki en zengin futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah’ın yeğeni olan Faiq Bolkiah’ın ülkesindeki serveti göz kamaştırıyor. ABD Los Angeles doğumlu olan Faiq Bolkiah, henüz 19 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 20 milyar dolarlık bir servetin sahibi… Faiq Bolkiah’in zenginliğini daha iyi anlamak için babası Jefri Bolkiah’ın bazı harcamalarına bakmak yeterli… Mesela Michael Jackson ölmeden önce 50. yaş günü eğlencesi için  ABD’ye uçan Jefri Bolkiah, 17 milyon dolar ödeyerek pop müziğin süper starını ailesi için özel konser vermeye ikna eder. Faiq Bolkiah’ın babasının aylık harcamaları ise dudak uçuklatan cinsten… Her ay arabalar, saatler ve altın kalemler için 48 milyon dolar harcayan Jefri Bolkiah’ın 2300 lüks arabası var.

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