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NBA yıldızı F.Bahçe'de

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyen Thabo Sefolosha...

NBA yıldızı F.Bahçe'de

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyen Thabo Sefolosha...

13 Ekim 2011 Perşembe 14:00
NBA yıldızı F.Bahçe'de
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Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyen Thabo Sefolosha, NBA'de süregelen lokavt sona erene kadar Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'ın İsviçreli gardı Thabo Sefolosha, NBA'deki lokavt bitene kadar oynamak üzere Fenerbahçe ile anlaştığını söyledi.

Sefolosha, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile dün anlaşma imzaladığını ve bugün İstanbul'a gideceğini belirterek, NBA'deki lokavt sorunu çözüldüğünde ABD'ye dönmesine izin veren bir maddenin de anlaşmada yer aldığını söyledi. Sefolosha, oturmak istemediğini ve lokavtın sona ermesini bekleyemeyeceğini ifade ederek ''oynamak istiyorum'' dedi. NBA'deki lokavt sorununun çözülememesi nedeniyle 1 Kasım'da başlaması planlanan sezonun ilk iki haftası iptal edilmişti.

Sefolosha, geçen yıl normal sezondaki 79 maç ile playofflardaki 17 maçının tamamında forma giymiş, 5,1 sayı ve 4,4 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.

Son Güncelleme: 13.10.2011 14:00
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeNBAOklahoma
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