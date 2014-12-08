Mustafa Pektemek'ten Kötü Haber!





Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Pektemek'in son durumuyla ilgili kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık BJK TV'de bilgi verdi.





Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Pektemek'in son durumuyla ilgili kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık BJK TV'de bilgi verdi.



Karanlık, Mustafa Pektemek'in son durumuyla ilgili şunları söyledi:



"Mustafa'nın tomografisi çekildi, Burnunda ve yüzünde kırıklar bulunuyor. Ancak beyin ve gözde bir problem gözükmüyor. Mustafa'nın ameliyat olması gerekiyor. Bu gece kendisini İstanbul'a götürüp götüremeyeceğimize karar vereceğiz."



Konya Büyükşehir Torku Arena'da Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada bir hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan Mustafa Pektemek, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi.



İlk müdahalesi yapılan Pektemek'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde gazetecilere bilgi veren kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, "Bildiğiniz gibi maçta kafa topuna çıkarken rakip oyuncuyla çarpıştı. Ambulansı çağırdık ve hastaneye getirdik. İlk müdahale yapıldıktan sonra farklı branşlardan doktorlar geldi ve muayene etti. Tomografisi çekildi. Beyinde ya da gözünde bir sıkıntı görünmüyor, yapılan testler temiz çıktı. Maalesef burnunda ve gözünün altında kırıklar meydana geldi. Elektif bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Yani acilen bugün burada yapılması gerekmiyor" ifadesini kullandı.



Pektemek'in bilincinin yerinde olduğunu, herhangi bir bilinç kaybı yaşamadığını dile getiren Karanlık, "Her şeyi hatırlıyor ve bize anlattı. Mustafa maalesef sakatlıklar yaşadı. Oynadığı zaman gönülden oynuyor, her şeyini veriyor. Bugünkü maçta da aynısını yaptı. Başka bir futbolcu da bunu yaşayabilirdi. Şanssızlık yaşadı. Allaha şükür ciddi bir sakatlık bulunmuyor" diye konuştu.



Plastik cerrahi servisine alınan Pektemek'in geceyi burada geçireceği, sağlık durumunun yakından takip edileceği, İstanbul'a gönderilip gönderilmeyeceğine sabah yapılacak muayene sonrasında karar verileceği öğrenildi.





Bu arada Beşiktaşlı oyunculardan bazıları, maçtan sonra hastaneye gelerek Pektemek ile görüştü ve doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.

