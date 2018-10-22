MTG’de Yasin şoku

Mağusa Türk Gücü kaptanı Yasin Kurt’un burun kemiği 2 yerinden kırılırken, sol bacağının arka adalesi de sakatlandı.

Geçtiğimiz gün deplasmanda ezeli rakibi Gönyeli’yi farklı mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Mağusa Türk Gücü’nde takım kaptanı Yasin Kurt’un sakatlanması moralleri bir o kadar daha bozdu. Karşılaşmanın ilk devresinde rakibi Folley’in dirseğine maruz kalan Yasin’in burnu iki yerinden kırıldı. Karşılaşmaya bu şekilde devam eden yıldız oyuncu ikinci devrede ise sol bacağından sakatlandı. Arka adalesi atan Yasin, oyuna devam edememişti. Tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Pazartesi günü burnundan bir operasyon geçireceği öğrenilirken, adale sakatlığının ise 1 hafta içerisinde düzeleceği bilgisi edinildi.