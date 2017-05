MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsisi

K-Pet Süper Lig kulüplerinden Mağusa Türk Gücü (MTG) ve GAÜÇetinkaya’ya sportif tesis geliştirilmesi için arazi tahsis edildi. Spor Dairesi ile kulüpler arasındaki 49 yıllık tahsis sözleşmeleri Başbakan Hüseyin Özgürgün huzurunda Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile MTG Başkanı Koral Bozkurt ve GAÜ Çetinkaya Kulübü Başkanı Asım Vehbi arasında imzalandı. Başbakan Özgürgün her iki kulüp yönetim kurulundan heyetleri ayrı ayrı kabul etti.Özgürgün, MTG yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada, proje sunmaları halinde tüm kulüplere her tür katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Spor kulüplerinde tesisleşme eğiliminin günden güne yayılmakta olduğunu kaydeden Özgürgün, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı için da arazi tahsis işlemlerinin son noktaya geldiğini belirtti. “Kulüplere ve spora hizmet, ülke sağlığına, birlikteliğine, gençliğin iyi yetişmesine hizmet demektir” diyen Özgürgün, kulüplerin ekonomik olarak gelişebilmesi için proje üretmesi gerektiğini ifade etti.GAÜ Çetinkaya Kulübü yetkililerini kabulünde de Özgürgün, spor kulüplerinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde temel taşlardan biri olduğunu ifade etti. Kıbrıs Rum takımları ile 1950’lerde resmi maçlar yapan, ilk saha ve kulüp binasına sahip olan kulüplerden olan Çetinkaya’nın saha konusunda uzun zaman sıkıntılar yaşadığını anlatan Özgürgün, kulüplerin şehirlerin gelişmesi ile birlikte arazileri bulunmadığından büyüyüp gelişemediğini, köklü kulüplerin yeniden eski günlerine kavuşabilmesi için bu konuya el attıklarını söyledi. Özgürgün, “Araziden tutun da, projelerini ilerletip ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayabilecek her tür desteği vermeye hazırız. Bu bir devlet- kulüp işbirliğidir” dedi.Dr. Fazıl Küçük stadının en son ışıklandırılan stadyum olduğunu da kaydeden Özgürgün, 6 ilçede altı ışıklı stadyum hedefleri doğrultusunda Lefke ve İskele’deki statların da gelecek dönemde FIFA standartlarında ışıklandırılacağını kaydetti. Özgürgün, Güzelyurt’ta yapılan tartan pisti de “yüz akı” olarak nitelendirdi. Ortaköy’de yapılan sentetik çim ve tesisin özel kamu işbirliği ile yapılan örnek bir çalışma olduğunu da kaydeden Özgürgün, tahsis edilen arazilerin MTG, Çetinkaya ve Kıbrıs Türk futbolunun gelişmesine yardımcı olması temennisinde bulundu. Özgürgün, Başbakanlık ve Spor Bakanlığı olarak tüm kulüplere yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.MTG Başkanı Koral Bozkurt da, hükümetin spora katkısından çok memnun olduklarını, MTG’ye tahsis edilen arazinin kulübü ileriye sağlıklı bir şekilde taşımalarını sağlayacağını, arazi üzerine de yapılacak projenin ilerleyen zamanda açıklanacağını söyledi.Bozkurt, “Yaptığınız katkılar Kıbrıs Türk futbolunu ileriye taşıyacak” dedi. Vehbi: “Sahasız kulüpler arasında kaldık”GAÜ Çetinkaya Kulübü Başkanı Asım Vehbi de, Başbakan’ın göreve geldiği günden itibaren ülke sporuna yaptığı katkıları çok yakından takip ettiklerini, bunun çok net görülebildiğini söyledi.“Başbakan’ın vizyonu hükümet sürecinde spora çok ciddi katkı yapmıştır, bu çok net görülebiliyor” diyen Vehbi, spora yapılan yatırımlarla gece resmi futbol maçlarının yapılabildiğini, yeni sahaların hayata geçirildiğini, dış temasların yapılabildiğini ve son olarak da ülkenin köklü kulüplerin tesis yapabilmesi için arazi tahsisi yapıldığını söyledi. GAÜ Çetinkaya’nın 1974’te sahasının sınır düzenlemesi ile kullanılamaz duruma gelene kadar sahası olan tek kulüpken sahasız kulüpler arasında kaldığını belirten Vehbi, Metehan’daki arazinin GAÜ Çetinkaya’ya tahsis edilmesinin hem ülke futbolu hem de Kulüp adına büyük önem arz ettiğini ifade etti.