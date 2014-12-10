MTG Kararları Açıklandı

Şemmedi basın toplantısında Osman, Zeki ve Reşat’ın daha önce kadro dışı bırakıldığını hatırlatarak Gençlerbirliği maçında yedek kalan ve takım kulüp aleyhine davranışlarda bulunan Fikri’nin de dün akşamki yönetim kurulunda kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Şemmedi kadro dışı bırakılan Osman, Zeki, Reşat ve Fikri ile yolları ayırdıklarını ve devre arası kendilerine başka kulüp bulmalarını söylediklerini açıkladı. Şemmedi devre arası transfer etmek için Ali Duvarcı ile anlaştıklarını da açıklayarak transferi devre arası olacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 10.12.2014 15:48