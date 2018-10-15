MTG gençlerindan gol yağmuru

U21 Süper ligde 4’ücnü hafta tamamlanırken Mağusa Türk Gücü gençleri Binatlı gençlerini Canbulat Stadı’nda konuk etti. İlk devreyi MTG gençleri 1-0 önde kapattı. İkinci devreye hızlı başlayan MTG gençleri mücadeleden 6-0’lık fark ile ayrıldı.

U21 Süper ligin güçlü ekiplerinden Mağusa Türk Gücü gençleri geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyet ardından bu hafta kendi sahasında Binatlı’ya patladı. İlk yarısı 1-0 önde tamamlayan MTG gençlerinin golü Süleyman’dan geldi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü 49’uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Süleyman skoru 2-0’a taşıdı. Oyunun kontrolünü eline alan MTG gençleri 54’üncü dakikada Yekta’nın golü ile skoru 3-0’a taşıdı. İkinci devre oyuna giren Anıl skora katkı yaparak skoru 4-0’a getirdi. Savunmanın başarılı isimi Osman’ın kaydettiği golle skoru 5-0’a taşıyarak farka koştu. Oyuna sonradan giren sahanın en küçük isimi Arda karşılaşmada son sözü söyleyen isim oldu. MTG gençleri skoru 6-0’a taşıyarak puanını 9’a çıkardı. Mağusa Türk Gücü gençleri önümüzdeki hafta Gönyeli deplasmanına konuk olacak