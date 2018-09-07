MTG gençleri galip

Yeni sezona başarı odaklı yola çıkan Mağusa Türk Gücü U21 takımı dün Mormenekşe ile Cemal Balses Stadı’nda karşı karşıya geldi. MTG gençleri mücadeleden 2-1’lık üstünlük ile ayrıldı.

Yeni sezona paslı ve mücadele gücü yüksek olan bir takım kuran Kamil Arifoğlu ve Kemal Okta takıma kazandırdıkları oyuncular ile yeni sezona ara vermeden hazırlanmaya devam ediyor.

Dün Mormenekşe ile Cemal Balses stadın’da karşı karşıya gelen MTG gençleri mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Mormenekşe gençleri bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Genelde orta saha mücadelesi ile geçen karşılaşmada ilk devrenin son anlarına doğru Emincan’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devreye hızlı başlayan Mormenekşe gençleri 58.dakikada Nurettin’in attığı penaltı golü ile skora eşitliği getirdi.

67.dakikada Barış’ın kaydettiği penaltı golü ile skoru 2-1’e taşıyan MTG gençleri sonn anlarda bulduğu birden çok pozisyondan yararlanamazken maçı 2-1 skor ile kazanmayı başardı