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MTG galibiyete alıştı

MTG galibiyete alıştı

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:09
MTG galibiyete alıştı

K-PET Süper Lig’in 7. Haftasında Esentepe konuk ettiği MTG’ye 0-1 yenilmekten kurtulamadı. Esentepe bu sonuçla puanını 4 yaparken, MTG 2. Sıradaki yerini sağlamlaştırıp puanını 16’ya yükseltti.

16.DK: Sağ taraftan Yasin Kurt’un kullandığı korner atışında Halil Turan’ın yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Ali Karal’da kaldı.

45+1 DK: Dino Peter’in kullandığı köşe atışında Odibe topu 6 pas üzerindeki Peter Ebi’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

76. DK: Orta sahadan ileri doğru aktarılan topu Peter Ebi kontrol etti ve sağındaki Arif Uysal’a topu aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Top kaleci Ali’nin altından ağlara gitti.

83.DK: Savunma arkasına atılan uzun topta Halil Turan ceza sahası üzerinden topu öne çıkan kaleci Ali Karal’ın üstünden kafayla göndermek istedi. Top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü deplasmanda Esentepe’yi 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.

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