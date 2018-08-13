MTG Bolu’da hazırlanacak

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren ve bu sezon şampiyonluk hedefleyen Mağusa Türk Gücü yurtdışı kampı için dün Bolu’ya gitti.

Bolu Gerede bölgesindeki Kaya Green Park otelde konaklayacak olan Mağusa Türk Gücü, 12-19 Ağustos tarihleri arasında 7 gün sürecek olan yurt dışı kampında güç depolayacak. Kafileye 24 sporcunun yanı sıra Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden Kemal Mahirel eşlik ediyor.

Kamp süresi boyunca, günde çift idman yapacak olan Mağusa Türk Gücü, Türkiye Bölgesel Ligi 4.grup takımlarından Yeni Amasya Spor ile 15 Ağustos Çarşamba günü bir hazırlık maçı yapacak.

Mağusa Türk Gücü 19 Ağustos Pazar akşamı ise yine Ankara üzerinden ülkeye geri dönecek.