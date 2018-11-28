Motokros’ta ikinci yarış yapıldı

2018-2019 sezonu motokros şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılan sezonun ikinci yarışıyla devam etti. MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılan yarışta 7 sporcu mücadele etti. Tanısay Petrol sponsorluğunda yapılan yarışın MX1A birincisi Mustafa Dersev oldu. Onu Faik Enderoğlu takip ederken, sınıfın üçüncüsü Mehmet Tan oldu. Serin havaya rağmen seyircilerin ilgi gösterdiği yarışın MX1B sınıfında Arda Alibaba podyumun üst basamağında yer aldı. MX2’de ise Barış Hürkol birinci, Masar Moda ikinci ve Cemali Nehirli üçüncü oldu. Tanısay Petrol İstasyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılan yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını sporcuların aileleri ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Yönetim Kurulu takdim etti.

MX1A

1-Mustafa Dersev (500)

2-Faik Enderoğlu (461)

3-Mehmet Tan (35)

MX1B

1-Arda Alibaba (77)

MX2

1-Barış Hürkol (27)

2-Masar Moda (11)

3-Cemali Nehirli (9)