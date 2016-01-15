Mondragon'dan İyi Haber

Mondragon hastaneden çıktı

Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi Faryd Mondragon, "metabolik dengesizlik" teşhisiyle götürüldüğü hastaneden taburcu edildi







Sosyal medyadaki Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, ailesiyle evinde çekilen bir fotoğrafa yer veren Faryd Mondragon, "Dünyanın dört bir yanından gönderdiğiniz destek mesajları için teşekkür ederim. Evimde, ailemin de desteğiyle hastalığımı atlatmaya çalışacağım. Hastane personeline bana göstermiş oldukları sevgiden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.



Mondragon'un ailevi sebeplerden dolayı depresyonda olduğunu savunan Kolombiya basını, 2014 Dünya Kupası'nın ardından aktif kariyerini noktalayan 44 yaşındaki eski kalecinin, kullandığı ilaçlardan aşırı dozda alarak intihara kalkıştığını iddia etmişti. Haberlerde, hastanede bulunan savcılık yetkilisinin, Mondragon'un intihar girişiminde bulunduğu iddiasını soruşturduğu paylaşılmıştı. Mondragon'un aşırı dozda ilaç aldığının yapılan farklı testlerde de ortaya çıktığı öne sürülmüştü.



Güney Amerika ve Avrupa'da 12 kulüpte forma giyen Mondragon, 2001-2007 yıllarında da Galatasaray'da oynamıştı.

Son Güncelleme: 15.01.2016 22:20