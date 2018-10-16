Minik yıldız ve genç okçular yarıştı

Okçulukta minikler yıldız ve gençler önceki gün açık alanda kıyasıya mücadele etti.

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen minik – yıldız – genç ve yeni başlayanlar okçuluk yarışmasının üçüncüsü Pazar günü yapıldı.

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 3. Minik-Yıldız –Gençler ve yeni başlayan Makaralı Yay minikler , Olimpik Yay Minik kız-Erkek, Olimpik Yay Yıldız kız- Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Yeni Başlayan Makaralı Kız-Erkek sporcuların katıldığı yarışma 58 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri Federasyon ve Kulüp yetkilileri tarafından verildi.

Dereceye Giren Sporcular

Süper Minik Kız 7-8 (YAŞ)

Damla Akar

Melinay Yağız

Süper Minik Erkek 7-8 (YAŞ)

Algın Kömürcüler

Ege Bahçeci

Kuzey Deniz

Minik Kız - 9-10 (YAŞ)

Işık Tez

Yağmur Abiç

Şerife Keleş

Minik Erkek - 9-10 (YAŞ)

Berkin Altındağlı

Hasan Bilgehan

Erdem Hırka

Yıldız Kız - 11-14 (YAŞ)

Ceren Bulancak

İdal Kutluhan

Sedef Kervanlı

Yıldız Erkek - 11-14 (YAŞ)

Çetin Erdinç

Pertev Direnç

Memduh Tunç

Genç Kız - 15 -17 (YAŞ)

Pembe Uluç

Meryem Boran

Müge Topuz

Genç Erkek - 15 -17 (YAŞ)

Eray Merttürk