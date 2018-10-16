Minik yıldız ve genç okçular yarıştı

Okçulukta minikler yıldız ve gençler önceki gün açık alanda kıyasıya mücadele etti.
Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen minik – yıldız – genç ve yeni başlayanlar okçuluk yarışmasının üçüncüsü Pazar günü yapıldı.
KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi Okçuluk açık alanında gerçekleştirilen 3. Minik-Yıldız –Gençler ve yeni başlayan Makaralı Yay minikler , Olimpik Yay Minik kız-Erkek, Olimpik Yay Yıldız kız- Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Yeni Başlayan Makaralı Kız-Erkek sporcuların katıldığı yarışma 58 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri Federasyon ve Kulüp yetkilileri tarafından verildi.
Dereceye Giren Sporcular
Süper Minik Kız 7-8 (YAŞ)
Damla Akar
Melinay Yağız
Süper Minik Erkek 7-8 (YAŞ)
Algın Kömürcüler
Ege Bahçeci
Kuzey Deniz
Minik Kız - 9-10 (YAŞ)
Işık Tez
Yağmur Abiç
Şerife Keleş
Minik Erkek - 9-10 (YAŞ)
Berkin Altındağlı
Hasan Bilgehan
Erdem Hırka
Yıldız Kız - 11-14 (YAŞ)
Ceren Bulancak
İdal Kutluhan
Sedef Kervanlı
Yıldız Erkek - 11-14 (YAŞ)
Çetin Erdinç
Pertev Direnç
Memduh Tunç
Genç Kız - 15 -17 (YAŞ)
Pembe Uluç
Meryem Boran
Müge Topuz
Genç Erkek - 15 -17 (YAŞ)
Eray Merttürk