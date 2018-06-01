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Millilerimiz inançlı

Conifa Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen millilerimize her konuda destek moralleri yükseltiyor

Millilerimiz inançlı

Conifa Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen millilerimize her konuda destek moralleri yükseltiyor

01 Haziran 2018 Cuma 23:33
Millilerimiz inançlı

Conifa Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedefleyen millilerimize her konuda destek moralleri yükseltiyor

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Conifa 2018 World Football cup maçları futbolun beşiği İngiltere’nin başkenti Londra’da devam ederken, turnuvada B grubunda mücadele eden milli takımımız ilk maçında Karpatalya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya bir puan ile başladı.

12 gün boyunca Londra’da kalacak olan milli takımımızda hedef şampiyonluk olarak belirlendiğinden dolayı gruptan çıkmak için son iki maçtan mutlak galibiyet çıkarması gereken takımımız artık tüm dikkatini bu maçlara çevirdi.

Dünü (Cuma) boş geçiren ve bugün (Cumartesi) Tibet ile karşılaşacak olan milli takımımızda tüm hazırlıklar bunun için yapıldı. Bizler de 30 Mayıs’tan itibaren resmi olarak başlayan Conifa 2018 Dünya Kupası ile ilgili ilk 2 günde ilginç detaylar göze çarptı.

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Ülkemizden övgü ile bahsediliyor

Turnuvada mücadele eden 16 takım turnuva maçları öncesi yaptıkları gerek tanıtım gerekse basın toplantılarında Conifa’nın öneminden bahsederlerken, her yıl katlanarak büyüyen Conifa’nın yaptığı organizasyonlardan memnun olduklarını dile getirdiler. Bununla beraber turnuva öncesinde toplantıya katılan kafile başkanımız Orçun Kamalı yabancı konuk ve gazetecilere ülkemiz ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakkında, yine toplantıya katılan genç kaleci Erdoğan Nay ise ülke futbolu hakkında bilgiler verdi. Conifa başkanı Per-Anders Blind’in geçtiğimiz yıl ülkemizde yapılan turnuva ile ilgili övgü dolu sözleri toplantıya katılan herkesin oldukça ilgisini çekti.

Takımımıza yoğun ilgi var

Milli takımımızın ilk maçını yaptığı Enfield Queen Elizabeth II stadında oynadığımız Karpatalya maçına hafta içi olmasına rağmen Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler oldukça ilgi gösterirken, Londra Türk Toplumu Federasyonu yönetim kurulu üyeleri hem Londra’ya ayak bastığımız ilk günden itibaren hem de ilk maçımız boyunca bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bununla beraber Euro Genç Tv ise ilk maçımızı internet üzerinden canlı yayınladı. Ayrıca Londra Türk Toplum merkezi yönetim kurulu üyeleri ise kafilemize ilk maçtan sonra bir yemek vererek milli kafileyi onurlandırdılar.

Özel konuklarımız var

Ülkemizde yaşayan ve bu maçlar için Londra’ya gelen İngiliz Nigel Holman - Lynn Holman çifti ülkemizde Doğan Türk Birliği’nin maçlarını hiç kaçırmayan çift olarak hafızalarımıza kazınırken, onların sırf milli takımımızı izlemek ve desteklemek için Londra’ya gelmesi ise milli kafile için ayrı bir mutluluk oldu.

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