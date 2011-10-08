Millilere 'Panzer' çarptı

A Milli Futbol Takımımız Türk Telekom Arena Stadı'nda ağırladığı Almanya karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Euro 2012 finalleri yolunda ağır bir yara aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9. maçında A Millilerimiz İstanbul'da Almanya ile karşılaştı. Panzerlerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mario Gomez, 66. dakikada Thomas Müller ve 86. dakikada Schweinsteiger (p) kaydetti. Ay-yıldızlıların tek golü ise 79'da Hakan Balta'dan geldi.

AVANTAJIMIZI YİTİRDİK Türk Telekom Arena'da ağırladığı güçlü rakibine mağlup olan A Milli Takım 14 puanda kalırken, kendi evinde Kazakistan'ı 4-1 yenen Belçika puanını 15'e yükseltip, gruptaki son maçlar öncesi Ay-yıldızlı ekibin 1 puan önünde ikinci sıraya yerleşti. A Grubu'nda Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak play-off oynayacak ekip 11 Ekim Salı günü oynanacak 10. ve son maçların ardından belli olacak. Türkiye evinde Azerbaycan'ı ağırlarken, Belçika deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Türkiye, Almanya yenilgisiyle gruptaki son maçlar öncesi avantajını yitirdi. Milliler, son maçta yine Türk Telekom Arena'da karşılaşacağı Azerbaycan'ı yenip, Kazakistan galibiyetiyle ipleri kendi eline alan Belçika'nın Almanya deplasmanında puan kaybını bekleyecek. Belçika, Almanya'yı deplasmanda yenmesi durumunda, Türkiye'nin maçının sonucunu beklemeden play-off biletini alacak.

ALMANYA 9'DA 9 YAPTI İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılan Almanya, A Grubu'ndaki 9. maçını da kazandı. Finallere gitmeyi daha önce garantileyen “Panzerler”, son maçta Belçika'yı da yenmesi durumunda elemelerde bir rekorun sahibi olacak.

7 YIL SONRA İLK KEZ 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Almanya'ya 3-1 yenilen Türkiye, 7 yıl sonra iç sahadaki bir maçta 3 gol birden yedi. Milliler, 17 Kasım 2004 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna ile yapılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 3-0 yenildikten sonra, iç sahada 3 golü birden kalesinde görmemişti.

HAKAN BALTA 2. GOLÜNÜ ATTI Almanya karşısında Türk Milli Takımı'nın tek golünü atan Hakan Balta, ay-yıldızlı formayla 2. kez fileleri havalandırdı.32. kez A milli olan Hakan Balta, daha önceki golünü 20 Mayıs 2008 tarihinde Bielefeld'deki özel maçta Slovakya'ya atmıştı.

ALMANLARA ALKIŞ Türkiye'yi 3-1 yenerek grupta 9'da 9 yapan Alman Milli Takımı, Türk Telekom Arena'dan alkışlarla ayrıldı. Alman futbolcular maç sonu galibiyet sevincini kendi taraftarlarıyla kutlarken, tribünlerde kalan az sayıda Türk taraftar da alkışlarla, kendilerini centilmence uğurladı.

NEUER'İN GOL ORUCUNU HAKAN BOZDU Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, uzun süre sonra kalesinde gol gördü. Son dönemde kalesini gole kapatan Neuer, 79. dakikada Hakan Balta'nın golüne engel olamadı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Martin Atkinson xx, Darren Cann xx, Michael Mullarkey xx (İngiltere)

Türkiye: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Egemen Korkmaz xx, Servet Çetin x, Hakan Balta xx, Sabri Sarıoğlu xx, Hamit Altıntop xx, Mehmet Aurelio x (Dk. 87 Umut Bulut x), Selçuk İnan x (Dk. 46 Gökhan Töre x), Arda Turan xx (Dk. 69 Kazım x), Burak Yılmaz xx

Almanya: Neuer xx, Boateng xx (Dk. 74 Höwedes x), Mertesacker xx, Badstuber xx, Lam xxx, Müller xxx, Khedira xx, Schweinsteiger xxx, Götze xxx (Dk. 90 Reus ?), Gomez xxx, Podolski xx (Dk. 62 Schürrle x)

Goller: 35 Gomez, Dk. 66 Müller, Dk. 86 Schweinsteiger (Penaltıdan) (Almanya), Dk. 79 Hakan Balta (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Badstuber (Almanya), Dk. 60 Hamit Altıntop (Türkiye)