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Milli Takım'da son dakika şoku

Milli takımın dün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptığı son antrenmanda Burak Yılmaz’ın ağrıları...

Milli Takım'da son dakika şoku

Milli takımın dün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptığı son antrenmanda Burak Yılmaz’ın ağrıları...

11 Ekim 2011 Salı 12:48
Milli Takım'da son dakika şoku
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Milli takımın dün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptığı son antrenmanda Burak Yılmaz’ın ağrıları nüksetti.

Antrenmandan sonra sağ ayak bileğine buzlar saran ve topallayarak otobüse güçlükle yürüyen Burak Yılmaz’ın acısı yüzünden okunuyordu. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraftarlara da ayağını gösterip özür dileyerek geri çeviren milli futbolcunun ağlamaklı bir ifadeyle otobüse binmesi kafaları karıştırdı.

ESKİ SAKATLIK Eskişehirspor maçında sağ ayak bileği bölgesine aldığı darbenin etkisinin hala sürdüğü belirtilen futbolcuya Milli takım doktorları tarafından yoğun tedavi uygulandığı öğrenildi. Burak Yılmaz’ın Azerbaycan karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanması beklenirken, görüşünü aldığımız bir yetkili “Burak güçlü bir futbolcu.

Almanya maçında çok daha büyük acılar çekerek oynadı. Bu akşam da çıkıp gerekeni yapacaktır” şeklinde yorum getirdi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 12:48
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeERDOĞANMilliTakımAzerbeycanBurakYılmaz
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