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Milli Takımda İstifa

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Raşit Çetiner görevinden ayrıldı.

Milli Takımda İstifa

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Raşit Çetiner görevinden ayrıldı.

07 Aralık 2011 Çarşamba 20:42
Milli Takımda İstifa
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Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan Abdullah Ercan ve Tahir Karapınar gibialtmilli takımlarda görev yapan teknik direktörlerin istifasının ardından bugün de Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Raşit Çetiner görevinden ayrıldı.

Çetiner'in istifası Futbol Federasyonu Yönetimi tarafından kabul edildi.

"AVCI İSTEDİĞİ İNSANLARLA ÇALIŞMALI"
Konuyla ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Cuma günü istifamı sundum. Abdullah Avcı ile konuştuk. Çok sevdiğim bir insan. Önünü açmak adına bu kararı aldım.Yeni bir teknik direktörün istediği insanlarla çalışması gayet normal" dedi.

TFF yönetimine herhangi bir kırgınlığı olmadığını vurgulayan Çetiner, "Milli Takımlar Sorumlusu Cüneyt Tanman 40 yıllık arkadaşım. Okan Buruk zaten evladım sayılır. Kızgınlık ya da kırgınlık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.12.2011 20:42
Anahtar Kelimeler:
TÜRKMilliTakım
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