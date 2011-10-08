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Milli Takım'da büyük şok!

A Milli Takım'da Almanya yenilgisinden sonra şimdi de Volkan Demirel şoku yaşanıyor

Milli Takım'da büyük şok!

A Milli Takım'da Almanya yenilgisinden sonra şimdi de Volkan Demirel şoku yaşanıyor

08 Ekim 2011 Cumartesi 16:27
Milli Takım'da büyük şok!
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A MilliFutbolTakımı'nda dünakşamoynanan Almanya maçında sol alt baldırından sakatlanan ve bu sabahki antrenmana katılmayan Volkan Demirel, Azerbaycan maçı kadrosundan çıkartıldı.

2012AvrupaŞampiyonası Eleme Grubu'ndakisonmaçında 11EkimSalı akşamı Azerbaycan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Volkan Demirel baldırındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın dün Almanya ile oynadığı müsabaka sonrası sol alt baldırında gerilme ve ağrı hisseden Volkan'ın bugün ayrıntılı muayenesi ve ileri radyolojik tetkikleri yapıldı. Tetkikler neticesinde, sporcunun sol alt baldır kas grubundan bir tanesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.

MERT GÜNOK DAVET EDİLDİ

Volkan'ın sakatlığının Azerbaycan maçına kadar olan sürede tam olarak iyileşemeyeceği göz önüne alınarak, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla oyuncu aday kadrodan çıkarıldı. Volkan'ın yerine aday kadroya Fenerbahçeligençkaleci Mert Günokdavetedildi.

 
Son Güncelleme: 08.10.2011 16:27
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolMilliTakım
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