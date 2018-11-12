Milletvekilleri sahaya çıkıyor

15 Kasım , KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümü anısına düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Milli Günleri Kutlama Komitesi organizasyonuyla, 4 takımın katılacağı futbol turnuvası düzenleniyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi futbol takımı, KKTC Masterları karması, Türkiye Masterları Karması ve Londra Masterları Karması turnuvada ter dökecek.

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımında, başta Cumhuriyet Meclisi başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Milletvekilleri Hüseyin Özgürgün, Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu,Mesut Genç , bazı eski Milletvekilleri,bazı bürokratlar ve Meclis çalışanları yer alıyor.

Turnuva kapsamında bugün Saat:15.00’de KKTC Masterler Karması ile Londra Masterler Karması Lefkoşa Atatürk stadyumunda karşı karşıya geliyor. Bu maçın ardından ise Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Masterları karması maçı oynanacak.

Turnuvanın ikinci günü olan yarın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda , Saat 15.00’de ilk günkü maçlarda kaybeden takımlar üçüncülük maçına çıkacaklar. Bu maçın ardından ise ilk günki maçlarda kazanan takımlar final maçı oynayacak.

Maçlar sonrası aynı gün takımlara kupaları verilecek.