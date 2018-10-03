MGA Galibiyetle Başladı

Hentbolda 2018-2019 sezonu Gençler Ligi dün akşam oynanan karşılaşmalarla start aldı. Lefkoşa’da oynanan sezonun ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu’nda YDÜ ile Yükseliş arasında oynanan karşılaşmada kazanan olmazken ilk yarısı 11-9 YDÜ’nün üstünlüğünde geçen karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ortak olan Yükseliş rakibine galibiyet şansı vermedi ve karşılaşma 24-24 eşitlikle tamamlandı. Mağusa’da oynanan gecenin ikinci maçında MGA konuk ettiği Serdarlı Belediyesi karşısında rahat bir karşılaşma çıkardı ve ilk yarıyı 18-9 önde tamamladı. MGA üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirdi ve karşılaşmadan 35-23 galip ayrıldı. Bu sonuçla MGA lige 2 puanla başlarken, Serdarlı Belediyesi puansız başladı.