Mesut coştu Türkiye uçtu.

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede Millilerimize galibiyeti getiren golü 59. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Grubumuzda oynanan diğer maçta Almanya, Mesut Özil'in 1 gol atıp 2 de asist yaptığı maçta Belçika'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

A Grubu'nda oynanan bu maçlar sonrasında Almanya 10'da 10 yaparak 30 puanla direkt UERO 2012'ye katılmaya hak kazandı. A Milli Takımımız ise 17 puan ile A Grubu'nu 2. tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Play-off takvimi

Play-off eşleşmelerinin kura çekimi 13 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde TSİ 14.00'de yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuraları çekilecek. Dörder takımın 4 ayrı grupta mücadele edeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar 8 Haziran-1 Temmuz 2012'de oynanacak.