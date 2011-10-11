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Mesut coştu Türkiye uçtu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2012 Elemeleri'nde A Grubu son maçında Azerbaycan'ı 1-0'lık skorla

Mesut coştu Türkiye uçtu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2012 Elemeleri'nde A Grubu son maçında Azerbaycan'ı 1-0'lık skorla

11 Ekim 2011 Salı 22:38
Mesut coştu Türkiye uçtu.
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2012 Elemeleri'nde A Grubu son maçında Azerbaycan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Türkiye, gruptaki diğer maçta Almanya'nın sahasında Belçika'yı 3-1 yenmesi ile grup ikincisi oldu ve play-off'lara katılmaya hak kazandı. 7 Ekim Cuma günü TT Arena'daki maçta A Milli Takımımız'a karşı forma giyemeyen Mesut Özil, bu gece 1 gol atıp 2 de asist yaparak Milli Takımımız'a play-off yolunu açtı.

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede Millilerimize galibiyeti getiren golü 59. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Grubumuzda oynanan diğer maçta Almanya, Mesut Özil'in 1 gol atıp 2 de asist yaptığı maçta Belçika'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

A Grubu'nda oynanan bu maçlar sonrasında Almanya 10'da 10 yaparak 30 puanla direkt UERO 2012'ye katılmaya hak kazandı. A Milli Takımımız ise 17 puan ile A Grubu'nu 2. tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Play-off takvimi

Play-off eşleşmelerinin kura çekimi 13 Ekim Perşembe günü Polonya'nın  Krakow kentinde TSİ 14.00'de yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta  Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuraları çekilecek. Dörder takımın 4 ayrı grupta mücadele edeceği 2012 Avrupa Futbol  Şampiyonası'nda maçlar 8 Haziran-1 Temmuz 2012'de oynanacak.

Son Güncelleme: 11.10.2011 22:38
Anahtar Kelimeler:
MilliMaçMesutTakım.
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