Messi Barcelona'yı ipten aldı

İspanya La Liga'da Barcelona, NTV Spor'dan canlı yayınlanan maçta Athletic Bilbao ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Katalan ekibine 1 puanı getiren gol, 90 artı 1. dakikada Arjantinli yıldız Lionel Messi'den geldi.

İspanya La Liga’da Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. Barcelona, NTV Spor’dan canlı yayınlanan maçta Athletic Bilbao ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Katalan ekibi’nde 90 artı 1. dakikada sahne alan Messi, kaydettiği golle skora 2-2 eşitlik getirdi ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Barcelona 25 puana, Athletic Bilbao da 14 puana yükseldi. Yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmaya ev sahibi Athletic Bilbao hızlı girdi. Barcelona kalesine etkili gelen ev sahibi takım, aradığı golü 19. dakikada Herrera ile buldu.

Çok şık bir plase ile topu Barcelona ağlarına gönderen Herrera takımını 1-0 öne geçirdi. Haberin devamı ↓ reklam Ancak Athletic Bilbao’nun gol sevinci fazla uzun sürmedi. Bilbao’nun golünden yalnızca 3 dakika sonra Fabregas rakibine cevap verdi.

Abidal’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Fabregas, düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Iraizoz’u mağlup etti: 1-1. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da ağır zemine rağmen pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamadı, ancak son vuruşlarda etkili olamadılar ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya Barcelona daha baskılı başladı. Oyunu rakip sahaya yıkan Katalan ekibi, Bilbao kalesinde önemli fırsatları yakaladı, fakat ancak istediği golü bulamadı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Barcelona, gol ararken topu kendi ağlarında gördü.

Athletic Bilbao’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna top ceza sahası içine geldi. Topu uzaklaştırmak isteyen Abidal’in vuruşunda top Bilbao’lu oyuncuya çarptı ve kale çizgisi üzerindeki Pique’ye geldi.

Topu çıkarmak isteyen yıldız oyuncunun ter vuruşunda top Barcelona ağlarına gitti: 2-1. Kalan sürede Barcelona bütün riskleri alarak rakip kaleye gitti. Son bölümü büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın 90 artı 1. dakikasında sahneye arjantinli yıldız Messi çıktı.

Topu Bilbao ağlarına gönderen Messi skora 2-2 eşitlik getirdi. Kalan sürede başka gol olmazken, karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.