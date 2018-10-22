Mesarya’dan Maraş’a tek kurşun

K-Pet Birinci Ligin’de Mesarya deplasmanda konuk olduğu Maraş’ı 1-0 mağlup etti. Mesarya’nın tek golünü Muhammer Tip’attı.

Dk.33:Kornerden arka direğe gelen topa gelişine vuran Salih topu az farkla dışarıya çıktı.

Dk.42.Gökhan ceza sahası dışından kalecinin soluna yerden vurdu fakat top direkten oyun alanına döndü.

Dk.57:Sağ kanattan gelişen Mesarya atağında ortaya gelen topta Muhammer kontrol etti ardından kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.85:Hasan ceza sahası dışından kaleye paralel topu sürdü ardından aşırtma vuruşu dışarı gitti.

Dk.90+1:Doğan sol çaprazdan ceza sahası içinde top ile buluştu ve yaptığı vuruş savunmaya çarptı ve direkten döndü.

Karşılaşma Mesarya’nın 0-1 ‘lik üstünlüğü ile sona erdi.