Mesarya galibiyete alıştı

K-Pet Birinci Ligi’nde son iki haftada galip gelen Mesarya konuk olduğu Yonpaş Dumlupınar karşısında 3-2 galip gelerek 3’te 3 yapmayı başardı.
Karşılaşmanın 5. nci dakikasında gelişen Mesarya atağında eren aktaş topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
32. dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağıonda Hüseyin Kayalılar müsait pozisyonda topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 oldu.
40. dakikada Hüseyin Kayalılar takımını yeniden öne geşirererek skoru 2-1 yaptı.
45. dakikada Muammer müsait pozisyonda topu filelere göndererek takımı 2-1 öne geçirdi.
İlk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamladı.
77. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Eren Aktaş topu yeniden filelere göndererek takımını yeniden öne geçidrdi ve skoru 3-2 yaptı.
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mesarya deplasmanda Yonpaş Dumlupınar’ı 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.