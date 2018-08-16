Merve LAÜ’de

Transferin bitimine bir gün kala LAÜ bombayı patlattı ve milli voleybolcumuz Merve Çelebi’yi renklerine kattı.

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) voleybolda transferin bitmesine bir gün kala Gazimağusa Çamlık Belediyesi Spor Kulübü’nden Merve Çelebi’yi renklerine bağladı. Geçtiğimiz hafta Trinidad ve Tobago’nun 1.90’lık milli pasörü Renele Forde’yi transfer eden LAÜ, bu kez de Merve’yi kadrosuna dahil ederek yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna geldi. Milli voleybolcu yarın saat 10.00’da Voleybol Federasyonu’nda kendisini LAÜ’lü yapacak imzayı atacak.