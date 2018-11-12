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Merit Yeşilova galip

Merit Yeşilova galip

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:44
Merit Yeşilova galip

K-Pet Süper Liginde iyi kadro kuran Merit Alsancak Yeşilova Gönyeli karşısında istediği donucu aldı ve haftayı 3 puanla kapadı.

24’üncü dakikada sol kanattan Yasin’in ortasında Billy’nin kafa vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.

28’inci dakikada sol kanattan Yasin’in pasında Hamis’in vuruşu ağlara gitti.(1-0)

43’üncü dakikada Merit Alsancak Yeşilova’nın kazandığı penaltı atışını Hamis gole çevirdi.(2-0)

57’inci dakikada soldan İbrahim’in ortasında arka direkte Kemal’in vuruşu ağlara gitti.(2-1)

64’üncü dakikada Vakkas’ın vuruşunda dönen topu tamamlayan Burak farkı tekrar ikiye çıkardı.(3-1)

74’üncü dakikada Vakkas’ın ara pasında ceza sahasına giren Yasin’in yaptığı vuruş ağlara gitti.(4-1)

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

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