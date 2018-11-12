Merit Yeşilova galip

K-Pet Süper Liginde iyi kadro kuran Merit Alsancak Yeşilova Gönyeli karşısında istediği donucu aldı ve haftayı 3 puanla kapadı.
24’üncü dakikada sol kanattan Yasin’in ortasında Billy’nin kafa vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.
28’inci dakikada sol kanattan Yasin’in pasında Hamis’in vuruşu ağlara gitti.(1-0)
43’üncü dakikada Merit Alsancak Yeşilova’nın kazandığı penaltı atışını Hamis gole çevirdi.(2-0)
57’inci dakikada soldan İbrahim’in ortasında arka direkte Kemal’in vuruşu ağlara gitti.(2-1)
64’üncü dakikada Vakkas’ın vuruşunda dönen topu tamamlayan Burak farkı tekrar ikiye çıkardı.(3-1)
74’üncü dakikada Vakkas’ın ara pasında ceza sahasına giren Yasin’in yaptığı vuruş ağlara gitti.(4-1)
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.