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Merit Yeşilova Cihangir’e patladı

Merit Yeşilova Cihangir’e patladı

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:13
Merit Yeşilova Cihangir’e patladı

K-Pet Süper Ligi’nde ilk hafta farklı mağlup olan Merit Alsancak Yeşilova ikinci hafta’da Cihangir’i yenerek ilk haftanın acısını çıkardı.

5. dakikada Cihangir rakip ceza alanının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Musa’nın düzgün vuruşunda top ağlara gidince Cihangir 1- öne geçti.

15. dakikada skora denge geldi. Bill Osman’ın sağ taraftan getirdiği topa ceza alanına girmeden düzgün bir vuruş yapan Makoun takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1

43. dakikadaMerit A. Yeşilova öne geçti. M.Yaşınsesin sağdan ortasında kale önünde topa çok iyi yükselen Mejdi kafa ile topu filelere göndererek takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

51. dakikada rakip ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta M.Yaşınses’in yerden ve düzgün vuruşunda yan direğe de vuran top ağlara gidince Merit A. Yeşilova 3-1 öne geçti.

70. dakikadaki atakta günün başarılı adamlarından Yasin’in sağdan ortasında ceza alanının hemen dışından Makoun topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı ve Merit A.Yeşilova adına skoru 4-1 yaptı.

87. dakikada Doğan’ın ortasında Nnameka’nın kafa vuruşunda kaleci hasan rakibine gol şansı tanımadı ve maç da bu skorla sona ermiş oldu.

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