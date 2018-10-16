Merit sahaya iniyor

Ülkenin prestijli Otellerinden Merit, çalışanlarının katılacağı futbol turnuvası düzenliyor. Bugün sabah saat 09:30’da başlayacak olan turnuva 15 Kasım’da tamamlanacak.

Merit Park Otel, Merit Lefkoşa Casino, Merit Royal Otel, Merit Royal Casino, Merit Crystal Otel, Merit Crystal Casino çalışanlarının yer alacağı turnuvada oyuncuların tümü Merit çalışanı olacak. Dışarıdan oyuncunun alınmayacağı turnıuva da tüm karşılaşmalar ise Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadyumunda oynanacak. Altı takımlı lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların sonrasında ise yarı final ve final maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalar sabah saat 09:30’da oynanacak.