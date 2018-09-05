Merhum başkanları andılar

Dumlupınar Türk Spor Kulübü kulübe hizmet etmiş başkanlar anısına turnuva düzenledi.Nusret Mahirel,Ergüm Demirciler Başkanlar ve Hakan Başbuğ anısına düzenlenen Turnuvasında Yeniboğaziçi ile karşılaştı.Normal süresi 2-2 biten karşılaşma sonunda Dumlupınar penaltılarda rakibini 7-6 mağlup etti.Karşılaşmada Dumlupınar'ın gollerini Hüseyin Kayalılar ve Turgut Kaçar atarken Yeniboğaziçi'nin golleri ise Talat Nurtunç ve Hakan Uluçay'dan geldi.Karşılaşma sonunda merhum başkanlar anısına yakınlarına birer plaket verildi.
05 Eylül 2018 Çarşamba 08:51