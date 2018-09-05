Merhum başkanları andılar

Dumlupınar Türk Spor Kulübü kulübe hizmet etmiş başkanlar anısına turnuva düzenledi.Nusret Mahirel,Ergüm Demirciler Başkanlar ve Hakan Başbuğ anısına düzenlenen Turnuvasında Yeniboğaziçi ile karşılaştı.Normal süresi 2-2 biten karşılaşma sonunda Dumlupınar penaltılarda rakibini 7-6 mağlup etti.Karşılaşmada Dumlupınar'ın gollerini Hüseyin Kayalılar ve Turgut Kaçar atarken Yeniboğaziçi'nin golleri ise Talat Nurtunç ve Hakan Uluçay'dan geldi.Karşılaşma sonunda merhum başkanlar anısına yakınlarına birer plaket verildi.