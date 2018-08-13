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Menduh kartala doğru

Menduh kartala doğru

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:59
Menduh kartala doğru

Son Şampiyon Yenicami aradığı sağ beki Merit Alsancak Yeşilova'da buldu.

Yeni sezonda da hedefi şampiyonluk olan Yenicami transferde son hamlesini yapmak üzere. Siyah Beyazlı ekibin teknik heyeti mutlak bir sağ bek istemesi sonrası başlanan arayışta sona gelindi. Merit Alsancak Yeşilova'nın genç ve başarılı oyuncusu Memduh Sarıoğlu ile anlaşan Yenicami yönetimi kulübü ile de anlaşma noktasına geldi. Yeşil Beyazlı Merit Yeşilova'da bu transfer karşılığında Cenker'i isterken iki takımın anlaşmaya çok yakın olduğu ve transferin bugün bitmesi beklendiği öğrenildi.

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