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Melo'nun Eşi İsyan Etti!

Melo'nun eşi Roberta, Galatasaray-Eskişehir maçında kocasının kırmızı kart görmesine isyan etti, hakeme sert tepki gösterdi

Melo'nun Eşi İsyan Etti!

Melo'nun eşi Roberta, Galatasaray-Eskişehir maçında kocasının kırmızı kart görmesine isyan etti, hakeme sert tepki gösterdi

04 Aralık 2014 Perşembe 15:38
Melo'nun Eşi İsyan Etti!
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Galatasaraylı Felipe Melo'nun, Eskişehirspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kartla oyundan atılmasına eşinden büyük tepki geldi.
Roberta Melo, "Bitmeyen zulüm! İkinci perde... Tebrikler hakem. Maçın başından beri istediğin şeyi yaptın" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu maçın 57. dakikasında ikinci sarı kartı görmesinin ardından hakem Ali Palabıyık tarafından oyundan atılmıştı.
Felipe Melo'nun eşi medyaya da çattı. Melo'nun kırmızı kart haberinin, pozisyonun görüntüleri olmadan verilmesinin doğru olmadığını da savunan Roberta, "İsyan etmeme neden olan, eşimin gördüğü kartların görüntülerini yayınlamıyorsunuz" dedi. 

Son Güncelleme: 04.12.2014 15:39
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Melonun Eşi Isyan Etti!
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