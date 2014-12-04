Melo'nun Eşi İsyan Etti!

Galatasaraylı Felipe Melo'nun, Eskişehirspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kartla oyundan atılmasına eşinden büyük tepki geldi.

Roberta Melo, "Bitmeyen zulüm! İkinci perde... Tebrikler hakem. Maçın başından beri istediğin şeyi yaptın" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu maçın 57. dakikasında ikinci sarı kartı görmesinin ardından hakem Ali Palabıyık tarafından oyundan atılmıştı.

Felipe Melo'nun eşi medyaya da çattı. Melo'nun kırmızı kart haberinin, pozisyonun görüntüleri olmadan verilmesinin doğru olmadığını da savunan Roberta, "İsyan etmeme neden olan, eşimin gördüğü kartların görüntülerini yayınlamıyorsunuz" dedi.