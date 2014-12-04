Melo Kırmızı Kart Gördü Çıldırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Felipe Melo mücadelenin 57. dakikasında oyun dışında kaldı.



Brezilyalı oyuncu, orta yuvarlak içinde rakibi Lawal'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı, gördüğü kırmızının ardından çok sinirlendi.



Sahanın ortasında formasını çıkartan yıldız futbolcu, saha kenarına doğru da kararın doğru olmadığını ima eder şekilde, baş parmağını salladı ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na bir şeyler söyledi.



Galatasaray'ın Sambacısı, kırmızı kartın ardından hafta sonu oynanacak Akhisar Belediyespor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.

