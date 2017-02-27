Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 08:09

Mehmetali Özgürgün GAÜ Çetinkaya İle Yollarını ayırdı...

Başkentin sarı kırmızılı ekibi GAÜ Çetinkaya’da Mormenekşe karşısında alınan mağlubiyet sonrası dün istifa eden Mehmetali Özgürgün’ün yerine geçecek teknik adamın belirlenmesi için çalışmalar başladı.

Mehmetali Özgürgün GAÜ Çetinkaya İle Yollarını ayırdı...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Kulüp Başkanı Asım Vehbi ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Tatar’ın yurtdışında olmasından dolayı görüşmelerin yarın başlayacağı öğrenildi. Kulüp Başkanı Asım Vehbi, Mehmetali Özgürgün’ün kendisi ile görüşmeden önce istifasını açıkladığını ve geriye dönüşü düşünmemesi üzerine istifayı kabul ettiklerini söyledi.

Özgürgün’ün kendisine görevde olduğu süreçte desteklerinden dolayı teşekkür de ettiğini söyleyen Asım Vehbi, GAÜ Çetinkaya’nın büyük bir camia olduğunu ve en kısa zamanda Teknik Adam sorununu çözeceklerini söyledi.

Kupada yollarına devam edeceklerini kaydeden Asım Vehbi, göreve gelecek olan hocanın, önümüzdeki sezonda devam edeceğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI..! HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI..!
K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜN SONUÇLARI K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN 25 ŞUBAT CUMARTESİ...
Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleştirildi Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleştirildi
Beşiktaş’ın Rakibi Belli Oldu. Beşiktaş’ın Rakibi Belli Oldu.
GG Binatlı’ya Patladı GG Binatlı’ya Patladı
Beşiktaş'ın UEFA'da Rakibi Belli Oldu Beşiktaş'ın UEFA'da Rakibi Belli Oldu
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI..!
K-Pet Futbol Liglerinde hafta bu akşam oynanacak olan Doğan Türk Birliği- Yenicami maçı ile tamamlanacak....

Haberi Oku