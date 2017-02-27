Mehmetali Özgürgün GAÜ Çetinkaya İle Yollarını ayırdı...

Kulüp Başkanı Asım Vehbi ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Tatar’ın yurtdışında olmasından dolayı görüşmelerin yarın başlayacağı öğrenildi. Kulüp Başkanı Asım Vehbi, Mehmetali Özgürgün’ün kendisi ile görüşmeden önce istifasını açıkladığını ve geriye dönüşü düşünmemesi üzerine istifayı kabul ettiklerini söyledi. Özgürgün’ün kendisine görevde olduğu süreçte desteklerinden dolayı teşekkür de ettiğini söyleyen Asım Vehbi, GAÜ Çetinkaya’nın büyük bir camia olduğunu ve en kısa zamanda Teknik Adam sorununu çözeceklerini söyledi. Kupada yollarına devam edeceklerini kaydeden Asım Vehbi, göreve gelecek olan hocanın, önümüzdeki sezonda devam edeceğini sözlerine ekledi.
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