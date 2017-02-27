Mehmetali Özgürgün GAÜ Çetinkaya İle Yollarını ayırdı...

Başkentin sarı kırmızılı ekibi GAÜ Çetinkaya’da Mormenekşe karşısında alınan mağlubiyet sonrası dün istifa eden Mehmetali Özgürgün’ün yerine geçecek teknik adamın belirlenmesi için çalışmalar başladı.

Kulüp Başkanı Asım Vehbi ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Tatar’ın yurtdışında olmasından dolayı görüşmelerin yarın başlayacağı öğrenildi. Kulüp Başkanı Asım Vehbi, Mehmetali Özgürgün’ün kendisi ile görüşmeden önce istifasını açıkladığını ve geriye dönüşü düşünmemesi üzerine istifayı kabul ettiklerini söyledi.