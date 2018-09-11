Mehmet Tarım Jübile yapıyor

Merhum Attila Topaloğlu’nun bugün yapılacak olan anı maçında, Attila Topaloğlu’nun hakemliğe kazandırdığı ve öğrencisi olan Mehmet Tarım bugünkü karşılaşmada Jübile yaparak hakemlik kariyerine nokta koyuyor.

Merhum Attila Topaloğlu’nun Hakem hocalığı yaptığı yıllarda hakemliğe kazandırdığı ve 20 yıldır aktif olarak kıdemli yardımcı hakem olarak görev yapan ve birçok üst düzey karşılaşmada görev alan Mehmet Tarım, hocası merhum Attila Topaloğlu’nun bu akşam T.Ocağı ile Çetinkaya arasında oynanacak olan anı maçında son kez görev alıp bayrak sallayacak. 2015 yılında yapılan Attila Topaloğlu anı maçında bir başka öğrencisi olan Ahmet Dayı da Jübile yapmıştı.