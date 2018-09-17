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Mehmet Ersoy tavla ile anıldı

Mehmet Ersoy tavla ile anıldı

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:09
Mehmet Ersoy tavla ile anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin organize ettiği 11. Mehmet Ersoy Tavla Anı Turnuvası, önceki gün iki kategoride gerçekleşti.

Düz ve bastırmalı olarak organize edilen turnuvaya, 30 kişi katıldı.

Dernek Başkanı Niyazi Nizam’ın yanında eski Dernek Başkanları Sadık Özbilgehan, Abdullah Özsusuzlu, Savaş Tilki ve Ersoy ailesi dereceye giren tavlacılara ödüllerini birlikte takdim ettiler. Ayrıca, Gülçin Ersoy, Derneği yaptığı bu faaliyetten dolayı sonsuz teşekkürlerini iletti.

Düz Tavla:

1. Mehmet Özbilgehan

2. Adalet Bütün

Bastırmalı Tavla:

1. Enver Öztürk

2. Osman Küçük

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