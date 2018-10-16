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Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı

Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı

16 Ekim 2018 Salı 16:03
Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı

Başakşehir'den Arda Turan'a 2 milyon 500 bin TL para cezası!

Medipol Başakşehir, Arda Turan'a şarkıcı Berkay ile yaşadığı olay sonrası 2 milyon 500 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Başakşehir ayrıca, Turan'ın sözleşmesinin yargı kararı verilene kadar devam edeceğini de belirtti.

Medipol Başakşehir, Arda Turan'a şarkıcı Berkay ile yaşadığı olay sonrası 2 milyon 500 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Başakşehir ayrıca, Turan'ın sözleşmesinin yargı kararı verilene kadar devam edeceğini de belirtti.

İşte o açıklama:

Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

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