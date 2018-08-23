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MAY’ın Kartepe kampı başladı

MAY’ın Kartepe kampı başladı

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:25
MAY’ın Kartepe kampı başladı

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Merit Alsancak Yeşilova Kartepe’de kampa girdi

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/KARTEPE

K-Pet Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova sezon öncesi hazırlık dönemi kapsamında dün Kartepe’de kampa girdi. Dün saat 10:50’de adadan ayrılan kafile saat 16.15’de The Green Park Hotel’de kampa girdi. İşinden dolayı Aksel, sakatlığı bulunan Bayram, vatani görevini yapan Gökhan ile Lua-Lua kampa katılmazken, diğer oyuncu grubu Kartepe kampına katıldı. Ayağının tozu ile dün saat 18:00 de ilk idmanını yapan Merit Alsancak Yeşilova takımı, bugün kampı yapacağı çift idmanla sürdürecek

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