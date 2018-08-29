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MAY’da son idman bugün

MAY’da son idman bugün

29 Ağustos 2018 Çarşamba 23:22
MAY’da son idman bugün

İzmit-Kartepe kampı 23 Ağustos’da başlayan Merit Alsancak Yeşilova’nın kampı bugün tamamlanıyor

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor. Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit-Kartepe’den ayrılacak dün sabah yapılan ilk idmanda düz koşu sonrası yapılan taktik antrenmanı çift kale maçla son bulurken akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlanmış oldu.

Akyulaf: Pazartesi top başı yapacağız

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada yarın(bugün) yapacağımız idmanla İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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