MAY’da son idman bugün

İzmit-Kartepe kampı 23 Ağustos’da başlayan Merit Alsancak Yeşilova’nın kampı bugün tamamlanıyor

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor. Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit-Kartepe’den ayrılacak dün sabah yapılan ilk idmanda düz koşu sonrası yapılan taktik antrenmanı çift kale maçla son bulurken akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlanmış oldu.

Akyulaf: Pazartesi top başı yapacağız

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada yarın(bugün) yapacağımız idmanla İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.