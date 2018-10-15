Masa Tenisinde oyunlar bugün tamamlanıyor

Bu yıl On Sekizincisi düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi müsabakaları federasyon salonunda görkemli bir açılışın ardından oynanmaya başladı.

Gençler kategorisinde düzenlenen organizasyonda ilk gün oynanan, takım müsabakaları uzun soluklu ve çekişmeli bir ortamda gerçekleşti. Bu gün ise devam eden bu çekişmeli takım müsabakalarının ardından kızlarda Romanya, erkeklerde ise Türkiye şampiyon oldu.

Takım maçlarının sona ermesinin ardından çiftler ve ferdi müsabakalarına geçildi. Bugün müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni federasyon salonunda gerçekleştirilecek.

Alınan oluşan puan durumu şöyle gelişti;