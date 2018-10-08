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Masa Tenisinde Ersin Örek anıldı

Masa Tenisinde Ersin Örek anıldı

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:03
Masa Tenisinde Ersin Örek anıldı

Bu yıl 18.si düzenlenen Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası 6 Ekim Cumartesi günü sabah 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi. Katılımın yoğun, maçların da oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçtiği turnuva sonucunda Çift Erkeklerde Eser Erenler-Dinç Türeray ikilisi, Çift Karmalarda ise Cemal Kara-Elif Töre ikilisi şampiyonluğa ulaştılar. Turnuva sonrasında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Ersin Örek’in eşi Emine Tanju Örek’e plaket takdim etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Ersin Örek’in eşi, kızları, kardeşi ve diğer aile fertleri takdim etti. Turnuvada dereceler ve isimler şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler - Dinç Türeray

2.Cemal Kara - Hasan Bekiroğulları

3.Mehmet Deveci - Sertaç Savim

3.Ercem Ruhluer - Bekir Bekiroğulları

Çift Karmalar

1.Cemal Kara - Elif Töre

2.Dinç Türeray - Kezal Akçatepe

3.Sertaç Savim - Sude Köknel

3.Bekir Bekiroğulları - Bilge Ervadar

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